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Япония задумалась о приобретении ядерного оружия

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  • 20.07.2026, 10:17
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Япония задумалась о приобретении ядерного оружия

Долгое время эта тема была в стране табуированной.

Япония «не может избежать» обсуждения вопроса о ядерном оружии, заявил глава Минобороны страны Синдзиро Коидзуми, передает Kyodo News. Министр привел в пример Францию и Финляндию, которые принимают меры по усилению ядерного сдерживания. В середине июня парламент Финской республики принял закон, снимающий запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны для обеспечения национальной обороны. Позже документ подписал президент Александр Стубб.

По словам Коидзуми, ситуация в сфере безопасности вокруг Японии обострилась и Токио необходимо изменить подходы, из-за которых некоторые темы считаются табуированными для дискуссий. Япония, пережившая атомные удары США в 1945 году, находится под защитой американского ядерного зонтика и придерживается трех принципов: не производить, не владеть и не допускать наличия ядерного оружия на своей территории. В ноябре 2025 года вопрос об изменении этих принципов поднимала премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Эту тему власти начали обсуждать на фоне обновления трех ключевых документов по национальной безопасности. Такаити, в частности, предлагала отказаться от запрета на ввоз ядерного оружия, поскольку он ослабляет сдерживающий потенциал США. Сейчас Вашингтон не может размещать такие боеприпасы на своих военных базах в Японии и кораблях, заходящих в ее порты.

Источник Kyodo, участвующий в разработке политики безопасности в правительстве Такаити, заявлял в декабре, что Япония должна обладать ядерным оружием. Это вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных партий и некоторых государств.

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