Путин в заложниках 5 Telegram-канал «Сито Сократа»

20.07.2026, 9:24

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Фото: Getty Images

Центральная власть в Москве теряет монополию.

Радикализация внешнеполитического дискурса внутри правящих кругов Российской Федерации вновь подскочила до пиковых значений после того, как Рамзан Кадыров публично призвал Путина начать прямые военные действия против стран Североатлантического альянса.

Глава Чеченской Республики выразил безоговорочную готовность немедленно направить чеченскую пехоту, подразделения специального назначения в любом указанном направлении, потребовав открыть огонь по западным государствам из-за поставок Украине вооружения, разведывательных данных.

Подобная демонстративная агрессия, транслируемая региональным руководителем, подсвечивает глубокие деструктивные процессы внутри российской властной вертикали, отражает нарастающий хаос в стратегическом планировании Кремля.

Зарубежные аналитики рассматривают воинственные заявления чеченского лидера сквозь призму классического политического блефа, направленного на укрепление собственного статуса незаменимого силовика. Растущая зависимость федерального центра от региональных военизированных формирований позволяет Кадырову выходить за рамки стандартных полномочий провинциального «губернатора», навязывая государству сверхрадикальную повестку.

Подобный информационный шантаж преследует цель отвлечь внимание населения от катастрофических потерь, колоссальных провалов российской армии на украинском фронте. Кадыров пытается переложить ответственность за затянувшийся конфликт на глобальных противников, транслируя тезис о вынужденном противостоянии со всем блоком НАТО ради оправдания собственных неудач.

Критический анализ данной ситуации показывает, что кадыровская риторика несет в себе прямую угрозу безопасности самой России, поскольку провокации в адрес ядерных держав способны породить неконтролируемую эскалацию.

Центральная власть в Москве, потакающая агрессивным высказываниям региональных элит, постепенно теряет монополию на формирование внешней политики, демонстрируя слабость перед радикальными группировками внутри страны.

Призывы атаковать суверенные государства Западной Европы свидетельствуют об абсолютном непонимании реального соотношения военных потенциалов, потенциальных последствий глобального конфликта. Западные институты подчеркивают, что любые попытки реализовать данные угрозы приведут к немедленному жесткому ответу со стороны НАТО, который завершится полным крахом российской государственности.

Милитаристский угар чеченского руководства указывает на глубокий раскол, усиливающуюся деградацию институтов управления, где вместо профессиональной дипломатии ключевыми аргументами становятся популизм, призывы к мировой войне.

Путинский режим оказался заложником созданной им системы радикального лоялизма, в рамках которой региональные сатрапы диктуют условия верховному главнокомандующему, втягивая страну в изоляцию. Очередной виток агрессивной пропаганды подтверждает недоговороспособность нынешнего руководства России, превращающегося в главный источник геополитической нестабильности на евразийском континенте.

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