Фотофакт: Волшебный закат над крупнейшим болотом Беларуси

Фотофакт: Волшебный закат над крупнейшим болотом Беларуси1
- 19.07.2026, 19:37
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Потрясающие кадры из Миорского района.
Фото заходящего солнца над Ельней – крупнейшим болотом Беларуси опубликовала в Threads блогер katerina_daminika. Кадры сняты на обычный телефон.
«Ельня в красках июльского догорающего заката. Миорский район, Витебская область», - написала она.
Ельня — болотный массив, один из крупнейших в Европе комплексов верховых и переходных болот с многочисленными озёрами. На территории создан одноименный заказник.