В Минске продают дом за $8 миллионов
- 20.07.2026, 11:23
За что просят такие деньги.
В Минске продается дом, который вполне может претендовать на звание самого дорогого объекта жилой недвижимости на белорусском рынке.
Особняк расположен в элитной Веснинке, рядом с водохранилищем Дрозды. Его владельцы просят за него 23,2 млн рублей, или около $8 млн, заметил в Threads аккаунт nedvizhka_minsk, ссылаясь на объявление на Realt.by.
За что просят такие деньги
Дом стоит на участке площадью 25 соток с ухоженным садом — многие деревья здесь, по данным объявления, были высажены еще 30–60 лет назад. На территории также есть гостевой дом, баня, джакузи, собственный пруд, беседка с барбекю и отдельная зона для медитаций.
Не менее впечатляет и само жилье. В доме обустроены три спальни, пять санузлов, три гардеробные, кабинет, просторная гостиная, объединенная с кухней и столовой, а также большая терраса.
Внутри — настоящий гимн роскоши: судя по фотографиям, владельцы явно не экономили на деталях и оформляли интерьер по принципу «дорого-богато». Кованая лестница, колонны, огромные люстры, резной камин, картины в массивных рамах, статуэтки, мебель из натурального дерева и декоративный водоем с фонтаном создают атмосферу, больше напоминающую старинную усадьбу, чем современный жилой дом.
Хватает в доме и развлечений: здесь оборудованы бильярдная, домашний кинотеатр, бар, танцпол, спортивная и игровая зоны, а также нашлось место для рояля.