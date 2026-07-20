В Минске продают дом за $8 миллионов 20.07.2026, 11:23

За что просят такие деньги.

В Минске продается дом, который вполне может претендовать на звание самого дорогого объекта жилой недвижимости на белорусском рынке.

Особняк расположен в элитной Веснинке, рядом с водохранилищем Дрозды. Его владельцы просят за него 23,2 млн рублей, или около $8 млн, заметил в Threads аккаунт nedvizhka_minsk, ссылаясь на объявление на Realt.by.

За что просят такие деньги

Дом стоит на участке площадью 25 соток с ухоженным садом — многие деревья здесь, по данным объявления, были высажены еще 30–60 лет назад. На территории также есть гостевой дом, баня, джакузи, собственный пруд, беседка с барбекю и отдельная зона для медитаций.

Не менее впечатляет и само жилье. В доме обустроены три спальни, пять санузлов, три гардеробные, кабинет, просторная гостиная, объединенная с кухней и столовой, а также большая терраса.

Внутри — настоящий гимн роскоши: судя по фотографиям, владельцы явно не экономили на деталях и оформляли интерьер по принципу «дорого-богато». Кованая лестница, колонны, огромные люстры, резной камин, картины в массивных рамах, статуэтки, мебель из натурального дерева и декоративный водоем с фонтаном создают атмосферу, больше напоминающую старинную усадьбу, чем современный жилой дом.

Хватает в доме и развлечений: здесь оборудованы бильярдная, домашний кинотеатр, бар, танцпол, спортивная и игровая зоны, а также нашлось место для рояля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com