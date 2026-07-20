Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 20.07.2026, 12:07

Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Он забил 10 мячей в 8 матчах.

В ночь на 20 июля в США завершился чемпионат мира по футболу-2026. Победу в финале над Аргентиной одержала сборная Испании (1:0).

Лучшим бомбардиром турнира стал 27-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он забил 10 мячей в 8 матчах. Кроме того, форвард «Реала» с 22 мячами является лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Напомним, сборная Франции в матче за третье место уступила Англии (4:6).

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026:

1.Килиан Мбаппе (Франция) — 10 голов (8 игр).

2.Лионель Месси (Аргентина) — 8 (8).

3.Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 (5).

4.Джуд Беллингем (Англия) — 7 (8).

5.Усман Дембеле (Франция) — 6 (8).

6.Харри Кейн (Англия) — 6 (8).

7.Микель Ойярсабаль (Испания) — 5 (8).

8.Исмаила Сарр (Сенегал) — 4 (4).

9.Хулиан Киньонес (Мексика) — 4 (5).

10.Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4 (5).

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