Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026
- 20.07.2026, 12:07
Он забил 10 мячей в 8 матчах.
В ночь на 20 июля в США завершился чемпионат мира по футболу-2026. Победу в финале над Аргентиной одержала сборная Испании (1:0).
Лучшим бомбардиром турнира стал 27-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он забил 10 мячей в 8 матчах. Кроме того, форвард «Реала» с 22 мячами является лучшим бомбардиром в истории ЧМ.
Напомним, сборная Франции в матче за третье место уступила Англии (4:6).
Лучшие бомбардиры ЧМ-2026:
1.Килиан Мбаппе (Франция) — 10 голов (8 игр).
2.Лионель Месси (Аргентина) — 8 (8).
3.Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 (5).
4.Джуд Беллингем (Англия) — 7 (8).
5.Усман Дембеле (Франция) — 6 (8).
6.Харри Кейн (Англия) — 6 (8).
7.Микель Ойярсабаль (Испания) — 5 (8).
8.Исмаила Сарр (Сенегал) — 4 (4).
9.Хулиан Киньонес (Мексика) — 4 (5).
10.Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4 (5).