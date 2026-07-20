закрыть
20 июля 2026, понедельник, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026

  • 20.07.2026, 12:07
Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026
Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images

Он забил 10 мячей в 8 матчах.

В ночь на 20 июля в США завершился чемпионат мира по футболу-2026. Победу в финале над Аргентиной одержала сборная Испании (1:0).

Лучшим бомбардиром турнира стал 27-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он забил 10 мячей в 8 матчах. Кроме того, форвард «Реала» с 22 мячами является лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Напомним, сборная Франции в матче за третье место уступила Англии (4:6).

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026:

1.Килиан Мбаппе (Франция) — 10 голов (8 игр).

2.Лионель Месси (Аргентина) — 8 (8).

3.Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 (5).

4.Джуд Беллингем (Англия) — 7 (8).

5.Усман Дембеле (Франция) — 6 (8).

6.Харри Кейн (Англия) — 6 (8).

7.Микель Ойярсабаль (Испания) — 5 (8).

8.Исмаила Сарр (Сенегал) — 4 (4).

9.Хулиан Киньонес (Мексика) — 4 (5).

10.Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4 (5).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин