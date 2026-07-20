В Беларуси предлагают ввести пенсионные новшества 7 20.07.2026, 11:37

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Накопленную сумму могут разрешить получать целиком после выхода на пенсию.

В Минэкономики предложили варианты, как можно повысить привлекательность пенсионных страховок по схеме «3+3». «Зеркало» рассказало, какие это идеи.

В Научно-исследовательском экономическом институте при Минэкономики (НИЭИ) напомнили, что в Беларуси действует программа страхования дополнительной накопительной пенсии по схеме «3+3».

С 1 октября 2022 года работники при желании могут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию — до 10% от своей зарплаты. Наниматели обязаны в таком случае перечислять на этот счет еще до 3%. Причем есть нюанс: работодатель должен перечислять такой же процент, как и работник, но не больше 3%. К примеру, если специалист компании решит вносить на дополнительную пенсию 2% от своей зарплаты, то столько же должен добавить и наниматель. А если работник выберет тариф в 5%, то наниматель «накинет» максимальные 3%. Эту страховку можно оформить через компанию «Стравита».

«Главный плюс — работник отчисляет 3% от зарплаты, а наниматель добавляет еще 3% за счет государства, — отмечают в НИЭИ. — Работнику можно выбрать другой размер тарифа (от 1 до 10%), нанимателю — от 1 до 3%».

С октября 2022 года к этой программе присоединилось больше 80 тысяч человек. Это около 1,9% работающих.

В этой ситуации в НИЭИ предлагают возможные варианты, как повысить привлекательность программы «3+3».

«Расширение возможности досрочного снятия накоплений (на лечение, покупку первого жилья). Предоставление права снятия всей накопленной суммы единовременно при достижении пенсионного возраста», — отмечают в НИЭИ.

Сейчас после достижения пенсионного возраста те, кто оформил подобные страховки, начинают ежемесячно получать дополнительную накопительную пенсию, уточняют в «Стравите».

Напомним, пенсионный возраст в Беларуси для женщин составляет 58 лет, а для мужчин — 63 года.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в нашей стране в 2025 году была 74,8 года: у женщин — 79,8 года, а у мужчин — 69,5 года, сообщает Белстат. Это расчетный показатель, а не фактический: он показывает, сколько человек, по прогнозам, может прожить, если родится сегодня.

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