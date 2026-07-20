Редчайшего морского гиганта запечатлели на камеру 20.07.2026, 11:56

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Фото: Jono Allen/WNPA

Ученые до сих пор спорят о причинах его уникальной окраски.

Подведены итоги конкурса «Фотограф года в мире природы 2026» – главную награду получило фото одного из самых редких животных в мире. В объектив камеры угодило невероятно редкое существо — полностью белый горбатый кит, пишет Science Focus.

По словам исследователей, на снимке запечатлена полностью белая самка горбатого кита, по кличке Махина, что в переводе тонганского означает «луна». Двухлетняя белая самка плавала в океане со своей заботливой матерью, когда был сделан снимок.

Отметим, что Махина — настоящая редкость в мире дикой природы: только 1 из 40 000 горбатых китов рождается с таким отсутствием окраски. Причина призрачного цвета кожи самки является предметом споров среди ученых: это может быть альбинизм или лейцизм.

Jono Allen/WNPA

Альбинизм — генетическая мутация, которая препятствует выработке меланина, пигмента, окрашивающего кожу, волосы и глаза млекопитающих. Но наблюдения показывают, что глаза Махин черные, а не красные, как это обычно бывает у животных-пльбиносов. В результате, ученые предположили, что причиной расцветки Махины может быть лейцизм — частичное отсутствие пигмента.

Впрочем, ответ не так уж прост. Еще одним ярким примером редких китов считается Мигалу — знаменитый белый горбатый кит. Впервые он был замечен в 1991 году в Байрон-Бей, Австралия. Долгое время из-за черных глаз окрас самца объяснялся лейуцизмом. Однако в 2011 году ученые отобрали образцы его кожи и обнаружили, что на самом деле кит является альбиносом.

По словам фотографа Джоно Аллена, сделавшего удивительный снимок, наблюдения за такими редкими особями вселяют надежду на то, что может произойти, когда поддерживаются меры по сохранению природы и дикой природе позволено процветать.

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