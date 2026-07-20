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ВСУ ночью поразили семь российских судов

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  • 20.07.2026, 12:03
  • 1,968
ВСУ ночью поразили семь российских судов

И семь электроподстанций в Крыму.

В ночь на понедельник, 20 июля, Силы беспилотных систем ВСУ поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает командующий СБС Роберт («Мадяр») Бровди.

В рамках так называемой операции «МоЛоЧКа» Силы беспилотных систем поразили три танкера и четыре сухогруза РФ. Всего с 6 июля украинские дроны поразили 183 судна теневого флота РФ: 119 из них — в Азовском море, а 64 — в Черном.

«Керченская паромная переправа: -75% пропускной способности. Три из пяти паромов уничтожены, два потеряли ход и используются как баржи, которые тянут буксиры. Пока что», — написал «Мадяр».

В Крыму ночью беспилотники атаковали подстанции в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и других населенных пунктах.

«Мадяр» также намекнул на поражение складов российского логистического комплекса Wildberries, который загорелся после атаки дронов в Московской области.

«Крым-стоп: 7 судов теневого флота, 7 подстанций в Крыму и на ВОТ, 6 единиц ПВО в РФ и 2 адски дикие ягодки 2.0», — написал «Мадяр».

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