Путин теряет контроль над воротами в Черное море 4 20.07.2026, 8:47

Украина пытается сделать оборону Крымского полуострова невозможной.

Путин теряет контроль над воротами в Черное море после того, как Украина нанесла серию сокрушительных ударов по российским кораблям в этом стратегически важном водном пути, что знаменует чрезвычайный перелом в ситуации, пишет The IPaper.

Издание сообщило, что Киев использует дроны для нанесения ударов по российским танкерам, курсирующим по Азовскому морю — ключевому внутреннему морю на юге Украины, которое соединяет Черное море, Восточную Европу и остальной мир.

Как сообщает агентство Reuters, Россия была вынуждена приостановить судоходство через канал «Дон-Азов», соединяющий Каспийское море с Азовским и Черным морями через речную сеть.

«Украина утверждает, что Россия больше не может пользоваться Керченским проливом, который отделяет оккупированный Крым от России», — говорится в статье.

Издание отметило, что эти события заставили министра иностранных дел России Сергея Лаврова выступить на этой неделе с гневным заявлением, в котором он назвал эти нападения «актами терроризма», «выходящими даже за рамки пиратства», при этом признав, что они «наносят ущерб и сеют страх».

В публикации отмечается, что с момента начала операции, которую Украина начала 6 июля, количество атак дронов на российские суда в Азовском море резко возросло.

Командующий подразделением Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр») заявил в среду, 15 июля, что с начала операции Киев нанёс удары по 159 судам, в том числе 117 — в Азовском море и 42 — в Чёрном море.

«Эти удары оказались чрезвычайно успешными. За последние несколько недель Украина нанесла удары по более чем 100 судам в морском коридоре, пролегающем глубоко за российскими линиями обороны», — отметил научный сотрудник по вопросам национальной безопасности в Совете по геостратегии в Лондоне Уильям Фрир.

Он добавил, что в настоящее время очень мало судов проявляют готовность пройти через эту опасную зону. Так, количество судов, проходящих через Азовское море, составляет менее половины по сравнению с предыдущими потоками.

Вооруженные силы Украины заявили, что танкеры используются для перевозки нефти и нефтепродуктов «с обходом международных санкций, обеспечивая средства для финансирования вооруженной агрессии против Украины».

Бровди отметил, что «теневой флот» России «приходит в упадок» из-за «неизлечимого паралича логистики».

Издание отметило, что эти удары знаменуют кардинальный перелом в ходе войны.

«На протяжении многих лет Азовское море оставалось вне зоны досягаемости украинских беспилотников, что позволяло России использовать Крым в качестве плацдарма для атак на юг страны и экспортировать топливо, обеспечивающее функционирование её военной машины», — отмечается в статье.

Теперь прогресс в развитии украинских беспилотных технологий открыл новые возможности.

«Украина пытается сделать оборону Крымского полуострова невозможной», — отметил руководитель исследований в сфере обороны, безопасности и правосудия в Rand Europe Джейкоб Паракилас.

Поясняется, что эти атаки являются продолжением одновременной кампании Украины с использованием беспилотников средней дальности, направленной на блокирование Крыма.

«Кампания нацелена на железнодорожные и автомобильные логистические сети, соединяющие Россию с оккупированной Россией территорией материковой Украины и Крымом, а также на нефтеперерабатывающие заводы, порты и заводы, что приводит к широкомасштабному дефициту энергоресурсов».

Издание добавляет, что это привело к образованию очередей на заправках в Крыму, где жители сообщают о дефиците не только бензина, но и продуктов питания и воды. К этому добавляются отключения электроэнергии и перебои в работе средств связи.

Пресс-секретарь ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что операции с использованием дронов в Азовском море парализовали российские перевозки топлива и затруднили поставки российских ресурсов в оккупированный Крым.

По информации российской газеты «Коммерсант», некоторые российские страховые компании больше не будут предоставлять страхование от военных рисков судам в этом регионе.

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