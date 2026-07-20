Bloomberg: Движение танкеров через Ормуз остановилось 3 20.07.2026, 11:46

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Иранские военные нанесли новые удары по судам у побережья Омана.

Рано утром в понедельник, 20 июля, судоходство по Ормузскому проливу практически остановилось после обострения военных действий между США и Ираном в минувшие выходные. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, нефтяной танкер Kavomaleas остановился в Ормузском проливе у берегов Омана после того, как иранские военно-морские силы нанесли удар по судам на этом водном пути. Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление, в котором указано, что четыре судна пытались пройти пролив «по опасному маршруту», игнорируя предупреждения, а два из них «попали в аварию и были остановлены».

Британское управление морской торговли сообщило, что к северо-западу от Кумзара (Оман) горит судно, добавив, что причина пожара не была подтверждена. Местоположение было указано рядом с последним местонахождением танкера Kavomaleas.

Нападения на корабли, вероятно, вызовут новые опасения относительно безопасности судов, проходящих по этой водной артерии вдоль побережья Омана – часто с выключенными транспондерами, а иногда и при поддержке американских вооруженных сил.

Одно из немногих судов, которые, судя по всему, пытались пройти через Ормуз в понедельник, – это балкер под флагом Маршалловых островов. Он вышел из Персидского залива с выключенными транспондерами, двигаясь по проливу вблизи Омана. Также к проливу приближался танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа, относящийся к «теневому флоту» Ирана.

Еще один балкер, зарегистрированный на Маршалловых островах, начал подавать сигналы из Оманского залива после того, как ранее утром 19 июля сообщал о нахождении в Персидском заливе, что свидетельствует о том, что он пересек Ормуз с выключенными транспондерами.

Нефтетрейдеры и руководители судоходных компаний следят за тем, проходят ли суда через Ормузский пролив по утвержденному Ираном коридору, пролегающему дальше на север – что подвергает фрахтователей и судовладельцев рискам, связанным с соблюдением требований, – или по оманскому маршруту на юге.

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