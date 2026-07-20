«Cеребряная пуля» Европы против российских дронов 20.07.2026, 11:31

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Разработчики называет это оружие — «летающим смартфоном с боевой частью».

Шведская компания Nordic Air Defence (NAD) представила новый перехватчик Kreuger, который может стать более доступной альтернативой дорогостоящим системам ПВО для борьбы с российскими беспилотниками. Стоимость одного аппарата составляет около 10 тысяч долларов, тогда как для уничтожения дронов сегодня нередко используются ракеты стоимостью около 1 миллиона долларов, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Разработчики называют Kreuger «летающим смартфоном с боевой частью». Мини-ракета оснащена системой искусственного интеллекта, самостоятельно наводится на цель и подрывает заряд рядом с беспилотником. Во время демонстрационных испытаний аппарат после корректировки курса успешно поразил макет воздушной цели.

Компания также разрабатывает кинетическую версию перехватчика и вариант с электромагнитным импульсом. При этом, как отмечают авторы, все ключевые компоненты производятся без использования китайских комплектующих. Первым направлением для применения новой системы разработчики называют Украину.

Бывший министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи подчеркнул главный принцип современной противовоздушной обороны: «Оборона должна быть дешевле нападения». По его мнению, именно такие решения способны изменить баланс в борьбе с массовыми атаками беспилотников.

Появление недорогих антидроновых систем становится критически важным. «Нельзя позволить себе разориться, защищаясь», — отмечают авторы, указывая, что массовое применение дорогостоящих ракет против дешевых БПЛА экономически невыгодно.

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