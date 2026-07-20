Прогноз до весны Кирилл Сазонов

20.07.2026, 11:15

Кирилл Сазонов

Ставка на развал российской экономики сыграла.

Друзья, просили в комментариях дать реальный прогноз по войне, развитию событий и настоящим переговорам. Когда вместо кремлевских ультиматумов начнется нормальный разговор по заморозке конфликта с реалиями «на земле». Коротко сейчас ситуация выглядит так:

Наша ставка на развал российской экономики сыграла. Еще играет. Западные санкции работают, но медленно, Москва постоянно ищет способы их обходить и этот вялотекущий процесс, мог тянуться лет двадцать. Как в случае с Ираном, который под санкциями живет очень давно. Но Украина со своими «дальнобойными санкциями» и «санкциями средней дальности» внесла в этот процесс необходимую порцию активности.

Удары по НПЗ не просто принесли России финансовые потери – все гораздо хуже. Очереди на заправках, конфликты, проблемы с логистикой – это все заставило «простых россиян» на своей шкуре почувствовать, что война на самом деле совсем не в телевизоре. Топливный кризис уже перерастает в политический. А осенью-зимой к этому добавится кризис продуктовый.

У фермеров уже проблемы с уборкой урожая, да и посадили в этом году меньше. «Генерал Голод» способен внести ясность мышления в самые пустые головы гораздо быстрее, чем пустой бак машины. Добавьте к этому удары по предприятиям, связанным с ВПК, энергетике, мостам и получите очень плохой «коктейль», пить который предстоит российской власти.

Очевидно, что все эти реальные проблемы на нынешнем этапе не заставят путина включить заднюю передачу и срочно подписать мирное соглашение. У ход идут все ресурсы и резервы, есть возможность конфискации вкладов и раскулачивания бизнеса. Тоже чревато социальными потрясениями и бунтом, но... параллельно идет закручивание гаек, полицейский контроль и отключение интернета. Какое-то время этот подбитый самолет еще будет лететь.

Так что в такой обстановке в начале октября путин пойдет на непопулярную, но неизбежную мобилизацию, которая окончательно сожрет и без того скудные резервы российской экономики. Объяснят все это в стиле «Идет война» и «Все для фронта, все для победы». Эту риторику уже можно отследить в российской пропаганде.

Собранные силы будут брошены в котел большого наступления по Краматорской агломерации и, вероятно, на Запорожскую область. Параллельно ближе к зиме Кремль максимально сосредоточится на ударах по украинской энергетике, чтобы вызвать у украинцев панику и желание соглашаться на любые условия.

По мнению Кремля, ресурсов у них хватит до февраля. За это время оккупационная армия должна добиться каких-то видимых результатов на земле, а дух украинцев должен быть надломлен в достаточной степени для согласия на «мир любой ценой».

То есть в феврале-марте Россия рассчитывает создать выгодную переговорную ситуацию и попытаться заключить мир на своих условиях. Если это не удастся – начнется процесс распада внутри самой России. План довольно прост и очевиден, как и наша задача – продержаться и выстоять. Победит тот, кто сможет продержаться на один день дольше, чем противник.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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