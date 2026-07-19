Ирак начал экспорт топлива в обход Ормузского пролива 19.07.2026, 19:58

И стал крупнейшим поставщиком мазута на Ближнем Востоке.

Ирак использует многотысячный парк грузовиков для транспортировки мазута через территорию Сирии, перенаправляя потоки топлива в обход Ормузского пролива, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa и источники на рынке.

Всего за несколько месяцев Сирия, которая ранее не поставляла этот вид топлива, стала обеспечивать более четверти всего ближневосточного объема, говорится в статье. Тысячи грузовиков доставляют топливо к средиземноморским портам Сирии, путь занимает около четырех-шести дней.

По данным Vortexa, на которые ссылается агентство, в июне сирийский экспорт иракского мазута составил 720 тыс. т, что сделало Ирак крупнейшим поставщиком этого продукта на Ближнем Востоке — 28% от общего объема. В Министерстве нефти Ирака оценивают эти потоки еще выше: 1 млн т мазута было вывезено в Сирию и Иорданию в июне по сравнению с 500 тыс. т в мае.

Таким образом Багдад пытается предотвратить переполнение хранилищ на НПЗ, которое могло бы привести к их остановке и нарушить поставки бензина и дизеля. Ормузский пролив, через который до войны проходило около пятой части мировых поставок нефти, был фактически перекрыт Ираном, и страны Персидского залива ищут альтернативные маршруты.

Одновременно с этим Вашингтон поддерживает усилия Ирака и Сирии по восстановлению трубопровода Киркук — Банияс, который не работал более двух десятилетий. Ожидается, что американские компании примут участие в его строительстве, пишет агентство. Госдепартамент подтвердил поддержку США в восстановлении маршрута, чтобы ослабить зависимость от Ормузского пролива.

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