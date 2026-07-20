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В Беларуси зафиксировали смерч

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  • 20.07.2026, 12:14
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В Беларуси зафиксировали смерч

Яркие фото.

Авторы Telegram-канала «Белорусские охотники за штормами» опубликовали фото смерча, который заметили в понедельник утром, 20 июля, в Бобруйске. Явление зафиксировали около 09:50.

В тематическом Telegram-канале «Метеовайб» подтвердили: это действительно смерч, поскольку «конденсационная воронка коснулась земли».

«Облако-воронка и, предположительно, смерч немезоциклонного происхождения, был снят участником нашей команды несколько минут назад около Бобруйска», — написали в Telegram любители необычных погодных явлений, опубликовав сегодняшние фото. Комментаторы не скрывали удивления: «Обалдеть!»

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