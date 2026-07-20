Зеленский подтвердил атаку ВСУ на логистический центр Wildberries и нефтебазу под Москвой

Зеленский подтвердил атаку ВСУ на логистический центр Wildberries и нефтебазу под Москвой3
- 20.07.2026, 12:40
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Президент Украины заявил о справедливом ответе.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаки Сил обороны на объекты в Московской области, где горели логистический центр и нефтебаза.
«Мы справедливо отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и общинам. Эту войну нужно завершать, и это возможно лишь путем усиления давления на единственную причину этой войны — Россию», — написал Зеленский в понедельник, 20 июля, в соцсетях.
Глава государства отметил, что расстояние до целей от украинской границы превышает 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза.
20 июля беспилотники атаковали логистический центр российского маркетплейса Wildberries в городе Подольске Московской области. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар, сообщали Telegram-каналы. Также поступали сообщения об ударе по нефтебазе в поселке Львовский на окраине Подольска. Там тоже начался пожар.