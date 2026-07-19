В России ликвидирован инженер, который создавал двигатели для вражеских самолетов

В России ликвидирован инженер, который создавал двигатели для вражеских самолетов11
- 19.07.2026, 13:58
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Он способствовал нанесению российских ракетных ударов по гражданскому населению Украины.
В российской Самаре был ликвидирован военный инженер, кандидат наук, работавший на предприятии по производству двигателей для стратегической авиации РФ. Операцию провело добровольческое подразделение «Отряды Буданова». Соответствующее сообщение опубликовал в своем Telegram-канале журналист и блогер Сергей Иванов.
Речь идет об Андрее Тисареве — начальнике конструкторского отдела теплофизики и газодинамики авиационных двигателей ОКБ ПАО «ОДК Кузнецов». По данным Иванова, его ликвидировали вечером 15 июля на улице Лукачева в Самаре.
Тисарев имел ученую степень кандидата технических наук и был автором патентов в области авиационного двигателестроения. По словам Иванова, разработки инженера использовались в российской стратегической авиации.
«Он способствовал нанесению российских ракетных ударов по гражданскому населению Украины с помощью российских стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков», — написал Иванов.
Предприятие «ОДК Кузнецов», на котором работал инженер, создает и обслуживает силовые установки для самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. Завод также работает с двигателями для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.
Иванов сообщил, что к операции было привлечено добровольческое подразделение «Отряды Буданова», о котором ранее публично не сообщалось.