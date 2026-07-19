Виталий Портников: Каждый месяц таких ударов сокращает войну на годы 1 19.07.2026, 21:10

1,662

Виталий Портников

Простой «рецепт» победы.

Украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников назвал «рецепт» быстрого окончания войны в Украине: «Я как раз констатирую информацию о том, что может быть с войной, с объективностью термометра, а не потому, что у меня есть те или иные желания. Я просто «измеряю температуру по палате». Кстати, когда мы начали бить по российской инфраструктуре, я как раз начал говорить о том, что на самом деле эта война может закончиться раньше, если мы найдем возможности для уничтожения российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Это простая формула».

Свой взгляд на то, как быстрее закончить войну, политический аналитик озвучил в интервью для программы «Контексты Руно» на YouTube.

«Если мы уничтожаем российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации начинают простаивать, Россия вынуждена продавать большое количество нефти, то есть вывозить ее в море, но западные санкции уменьшают шансы на реализацию большого количества сырья. Тогда начинается консервация российских нефтяных скважен, которые, согласно технологическим условиям крайнего Севера, вряд ли могут быть возобновлены в ближайшие годы», - пояснил публицист.

«Таким образом мы разрушаем экономику РФ, во всяком случае ее нефтяную и нефтеперерабатывающую часть, которая определяет дальнейшую логику существования российской экономики. Получается, что, чем больших успехов мы добьемся в ликвидации российской инфраструктуры нефтяной и нефтеперерабатывающей, тем быстрее эта война закончится. Вот вам простой сценарий, который мы наблюдаем в последние месяцы. Каждый месяц таких успешных ударов сокращает войну на годы», - подытожил Портников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com