Вой стоит до небес5
- Александр Карпюк
- 20.07.2026, 14:11
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Россияне оценили.
Интересно наблюдать за очередной реакцией на России: «А нас-то за что? Мы политикой не интересовались, нам просто нравились маленькие победоносные войны».
Атаковать логистические центры Украины, когда в РФ несколько процентов ВВП страны затянуты на маркетплейсы во время логистического кризиса, – это был стратегически очень интересный шаг. Россияне оценили, вой стоит до небес.
Посмотрим на их реакцию, когда за это лето эти маркетплейсы потеряют более 50% логистических хабов.
Александр Карпюк, «Фейсбук»