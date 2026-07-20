Вой стоит до небес 5 Александр Карпюк

20.07.2026, 14:11

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Россияне оценили.

Интересно наблюдать за очередной реакцией на России: «А нас-то за что? Мы политикой не интересовались, нам просто нравились маленькие победоносные войны».

Атаковать логистические центры Украины, когда в РФ несколько процентов ВВП страны затянуты на маркетплейсы во время логистического кризиса, – это был стратегически очень интересный шаг. Россияне оценили, вой стоит до небес.

Посмотрим на их реакцию, когда за это лето эти маркетплейсы потеряют более 50% логистических хабов.

Александр Карпюк, «Фейсбук»

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