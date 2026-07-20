Индия запустила собственную ракету и сразу покорила орбиту 20.07.2026, 14:20

Испытательный полет Vikram-1 прошел успешно.

Индийская частная компания Skyroot Aerospace осуществила исторический запуск: в субботу с космодрома Сатиш Дхаван стартовала ракета Vikram-1 — первый орбитальный носитель, полностью созданный частным индийским производителем, пишет New Voice.

«Привет, космос, мы прилетели!» — написали в Skyroot Aerospace в X. По заявлению компании , испытательный полет Vikram-1 прошел успешно, и это стало первым частным орбитальным запуском в истории Индии.

Ракета высотой примерно с семиэтажный дом способна выводить на низкую околоземную орбиту спутники массой до 350 килограммов.

На её борту — довольно необычный набор грузов: выращенный в лаборатории алмаз, роботизированные манипуляторы для уборки космического мусора, а также миниатюрная золотая ракета (из золота 18-каратной пробы) с крошечными скульптурами выдающихся индийских ученых — Викрама Сарабхаи, Ч. В. Рамана и бывшего президента Индии, известного аэрокосмического инженера А. П. Дж. Абдула Калама.

Глава правительственного Индийского национального центра содействия и лицензирования космической деятельности Паван Гоенка назвал результат превзошедшим все ожидания для первого орбитального запуска частной индийской компании.

Премьер-министр Нарендра Моди назвал это событие «знаковым моментом в космической истории Индии». По его словам, растущее участие частного сектора открывает новые горизонты и ускоряет внедрение инноваций, а этот успех вдохновит многих молодых людей мечтать о большем и смелее создавать новое.

Космические амбиции Индии опираются на десятилетия работы Индийской организации космических исследований (ISRO), однако в последние годы темпы роста заметно ускорились. После того как в 2020 году отрасль открыли для частных игроков, космическая экономика страны — оцениваемая сегодня примерно в 8,4 миллиарда долларов — стремительно расширилась. На сегодняшний день в Индии действует уже более 400 космических стартапов.

Министр иностранных дел С. Джайшанкар после успешного запуска написал: «Космические амбиции Индии достигают новых высот!»

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