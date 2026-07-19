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«Положить наличные на карту невозможно уже больше месяца»

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  • 19.07.2026, 20:35
  • 1,882
«Положить наличные на карту невозможно уже больше месяца»

Белорусы жалуются на работу банков.

Пользователи Threads пишут о трудностях, с которыми столкнулись из-за некачественной работы приложений и инфокиосков банков.

«Беларусбанк», как же вы достали свои своими вечно не работающими инфокиосками в понедельник, субботу и воскресенье. Положить наличные на карту априори невозможно уже больше месяца. Какие-то жалобы, обращения - бесполезны. Вся система переведена на чат-ботов», - пишет bylbaborisov.

«Как вам ситуация с банками в Беларуси? Сначала у меня отвалилось приложение «Альфа-банка», теперь я зашла в ВТБ и там такая же приятная ситуация. Я в бешенстве, потому что нужно было забрать озон, а благодаря высокоскоростному интернету от МТС, просто сайт не подгружает личный кабинет. Прихожу в ближайший банкомат, а он не работает», - пишет valeri.hair.expert.

«Не работал интернет-банкинг, хотя все делала по их инструкции. Написала в чат оператору, он ответил какую-то чушь. Пришлось самой разбираться», - пишет christina_v1996.

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