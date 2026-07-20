В Беларуси уже пошли боровики 20.07.2026, 13:41

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Видео из-под Бобруйска.

Несмотря на жаркую погоду, установившуюся в Беларуси на минувшей неделе, грибной сезон все же не подвел — белорусы уже делятся в соцсетях первыми результатами тихой охоты.

Так, одна из женщин рассказала, какими находками ей удалось похвастаться. По ее словам, уже пошли первые еловые боровики, кроме того, удалось набрать немного лисичек.

При этом автор поста посетовала, что собирала только молодые экземпляры — многие грибы оказались червивыми.

«Охоту» она устроила в Бобруйске и осталась довольна выбранной локацией, назвав ее удачной.

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