Под Минском появится новый жилой район 20.07.2026, 13:18

фото: minsknews.by

Там собираются расселить 36,5 тысячи жителей.

На восточной окраине Минска уже в конце 2026 года планируют начать строительство нового жилого района Зеленый Бор. До 2030 года здесь намерены возвести почти миллион квадратных метров жилья, рассчитанного примерно на 36,5 тысячи жителей, сообщает госагентство «Минск-Новости».

Новый район разместится примерно в трех километрах от МКАД, недалеко от Колодищей, вдоль перспективного направления к Национальному аэропорту Минск. Общая площадь территории составляет около 1,9 тысячи гектаров.

Первый этап строительства рассчитан до 2030 года. За это время планируется построить около 952 тысяч квадратных метров жилья. В дальнейшем площадь многоквартирной застройки должна превысить 2,9 млн квадратных метров, а общая площадь всех объектов — более 4 млн квадратных метров.

Проект предусматривает не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру. В районе планируют построить четыре детских сада более чем на тысячу мест, школы примерно на тысячу учеников, поликлиники, больницу, станцию скорой помощи, спортивные объекты, пожарную часть, магазины и общественные пространства.

Для нового района также запланировано строительство новых магистралей, которые свяжут его с Минском, а в перспективе — создание транспортного коридора для скоростного рельсового сообщения. Кроме того, предусмотрены наземные и подземные парковки, а также многоуровневые паркинги.

Большая часть территории будущего Зеленого Бора сегодня относится к лесному фонду. Ранее здесь находился военный полигон, после закрытия которого участок практически не осваивался. Проект застройки обсуждается уже более десяти лет. В последние годы он несколько раз корректировался, в том числе после общественных обсуждений с жителями соседних Колодищей, которые высказывали опасения из-за возможной вырубки леса и роста нагрузки на транспортную и социальную инфраструктуру.

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