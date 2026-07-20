США оказались на грани полномасштабной войны с Ираном 4 20.07.2026, 13:43

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Боевые действия идут уже восьмой день после срыва режима прекращения огня.

США и Иран приблизились к полномасштабному военному столкновению после новой серии взаимных ударов и гибели американских военнослужащих. За последнюю неделю боевых действий подтверждена гибель как минимум трех, а возможно, уже четырех военнослужащих США, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Центрального командования США (CENTCOM), после ракетного удара Ирана по американской базе в Иордании были обнаружены неопознанные останки еще одного человека. Кроме того, американский военный погиб на севере Ирака во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после уничтожения иранского беспилотника.

Президент США Дональд Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием». При этом он резко отреагировал на заявление Тегерана о выходе из двустороннего меморандума, заявив, что ему «абсолютно безразлично» решение иранской стороны.

«Пентагон уже усиливает военное присутствие в регионе. США планируют более широкую войну», — сообщил The Washington Post неназванный американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями администрации. Вместе с тем он предупредил, что возможности Вашингтона ограничивают сокращающиеся запасы средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также сложности с переброской дополнительных сил.

«У нас недостаточно ресурсов для безопасного ведения таких операций, и, думаю, Белый дом этого не осознает», — приводит газета слова источника.

Военные эксперты также предупреждают о рисках возможной наземной операции. Руководитель программы по обороне Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс считает, что ввод сухопутных сил стал бы ошибкой. По его мнению, американская армия «не готова к ударам Ирана с безопасной дистанции».

Боевые действия идут уже восьмой день после срыва режима прекращения огня, который рухнул вслед за атаками Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе и последовавшими ответными ударами США.

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