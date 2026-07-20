ВСУ ликвидировали российского депутата-взяточника
- 20.07.2026, 13:22
На фронт он пошел из колонии.
Бывший депутат думы Красноуфимского округа России Андрей Мерзляков, осужденный за получение взяток, погиб на войне в Украине. Он ушел на фронт из колонии.
«По словам инсайдера, Мерзляков ушел на войну из колонии в штурмовое подразделение «Шторм V». В бою бывший депутат погиб», – пишет ЕАН.
Информацию уже подтвердили в городской администрации.
Андрею Мерзлякову было 46 лет, с 2012 по 2022 годы он возглавлял предприятие «Энергосервис», подконтрольное администрации Красноуфимского округа (района). В 2015 году он прошел в районную думу как самовыдвиженец. Тогда стало известно, что в молодости он был судим за кражу – это не помешало избранию.
В 2017 году на Мерзлякова завели новое дело: выяснилось, что он установил камеру в туалете «Энергосервиса», чтобы подглядывать за сотрудницами. Депутат избежал суда в связи с раскаянием, но в новый созыв думы не попал. А в 2024 году он получил 10,5 лет колонии за взятки от поставщиков: денежные выплаты и путевку в Турцию.
Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ ликвидировали известного Z-пропагандиста.