ВСУ ликвидировали российского депутата-взяточника 20.07.2026, 13:22

На фронт он пошел из колонии.

Бывший депутат думы Красноуфимского округа России Андрей Мерзляков, осужденный за получение взяток, погиб на войне в Украине. Он ушел на фронт из колонии.

«По словам инсайдера, Мерзляков ушел на войну из колонии в штурмовое подразделение «Шторм V». В бою бывший депутат погиб», – пишет ЕАН.

Информацию уже подтвердили в городской администрации.

Андрею Мерзлякову было 46 лет, с 2012 по 2022 годы он возглавлял предприятие «Энергосервис», подконтрольное администрации Красноуфимского округа (района). В 2015 году он прошел в районную думу как самовыдвиженец. Тогда стало известно, что в молодости он был судим за кражу – это не помешало избранию.

В 2017 году на Мерзлякова завели новое дело: выяснилось, что он установил камеру в туалете «Энергосервиса», чтобы подглядывать за сотрудницами. Депутат избежал суда в связи с раскаянием, но в новый созыв думы не попал. А в 2024 году он получил 10,5 лет колонии за взятки от поставщиков: денежные выплаты и путевку в Турцию.

Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ ликвидировали известного Z-пропагандиста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com