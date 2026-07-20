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ВСУ ликвидировали известного Z-пропагандиста

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  • 20.07.2026, 7:44
  • 6,516
ВСУ ликвидировали известного Z-пропагандиста
Владимир Тихонов

Оккупант служил инженером связи.

Российский Z-канал «Локатор России» сообщил о гибели своего администратора Владимира Тихонова, который воевал против Украины в звании старшего лейтенанта. В сообщении канала говорится, что Тихонов, известный под позывным «Тихий», погиб в ночь на 18 июля, когда возвращался с боевого задания, пишет «Диалог».

«В зоне СВО трагически погиб старший лейтенант Тихонов Владимир Андреевич, администратор канала "Локатор России". Это произошло в ночь на 18.07.26, когда офицер возвращался с боевого задания», — говорится в публикации.

На опубликованном фото Тихонов стоит на фоне российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Канал «Локатор России» связан с российской военной тематикой и публикует материалы о войне, ПВО и действиях российской армии.

Оккупант родился в 1999 году в Ростове-на-Дону, служил инженером связи.

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