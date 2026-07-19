Украинские дроны уничтожили штаб российских операторов БПЛА
- 19.07.2026, 19:15
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Точное попадание.
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту базирования российских операторов беспилотников.
Аэроразведка обнаружила здание, где скапливался личный состав противника, после чего передала координаты экипажам истребителей.
Видео опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».
Вследствие точного попадания здание, в котором находились российские операторы БПЛА, было полностью уничтожено вместе с личным составом противника.