WSJ: Этот приморский город бросил вызов России 20.07.2026, 11:08

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Фото: Getty Images

Несмотря на войну, в городе открыт ряд пляжей и курортных зон.

Несмотря на массированные российские атаки, Одесса сохраняет работу портов, принимает отдыхающих и остается главным морским окном Украины. Город переживает «самый масштабный воздушный обстрел в Европе со времен Второй мировой войны», однако попытки Москвы парализовать его экономику не достигли поставленной цели, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Российские ракеты и беспилотники регулярно наносят удары по зерновым терминалам, портовой инфраструктуре и торговым судам, рассчитывая лишить Украину доступа к мировым рынкам. Тем не менее после прорыва морской блокады в конце 2023 года с помощью морских дронов и высокоточного оружия экспорт зерна и подсолнечного масла был восстановлен.

Несмотря на войну, в городе открыт ряд пляжей и курортных зон. «Сезон-2026 в деле», — говорит отдыхающий Хегам Григорян, отмечая, что туристов становится все больше.

Морской лицей, эвакуированный из оккупированного Крыма, готовит будущих моряков. Многие его воспитанники рассчитывают начать службу после окончания войны.

Украинские военные, удерживающие остров Змеиный, подчеркивают, что «это украинское Черное море». «Контроль над этим районом стал одним из ключевых факторов восстановления безопасного судоходства», — пишут авторы статьи.

При этом угроза новых атак сохраняется. Береговая линия по-прежнему укреплена защитными сооружениями, дороги заполнены грузовиками, следующими в порты, а энергетики ежедневно восстанавливают поврежденные подстанции под риском повторных ударов.

Несмотря на постоянную опасность, Одесса продолжает функционировать, сохраняет экспорт и привычный ритм жизни, демонстрируя устойчивость перед одной из самых продолжительных кампаний воздушных ударов в современной Европе.

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