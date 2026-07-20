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Назван самый популярный мессенджер в Беларуси

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  • 20.07.2026, 10:46
  • 2,444
Назван самый популярный мессенджер в Беларуси

У западных соседей ситуация отличается.

В странах Восточной Европы, включая Беларусь, Россию и Украину, самым популярным мессенджером является Telegram.

А вот у наших западных соседей — Польши и Литвы — популярнее Facebook Messenger: его зона охватывает также Эстонию и страны Северной и Центральной Европы.

В Латвии же лидирует WhatsApp — самый распространённый мессенджер в Западной и Южной Европе, а также в Турции.

А на Балканах особняком стоит небольшой «островок» поклонников Viber.

У нашего сайта есть канал в популярном мессенджере Telegram

В нем мы публикуем самые важные новости Беларуси и мира, интересные интервью и аналитику, фото и видео с протестных акций белорусов.

Если вы уже пользуетесь этим мессенджером, вам нужно просто пройти по ссылке и подписаться на канал.

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