Трамп влез на групповое фото сборной Испании

Трамп влез на групповое фото сборной Испании13
- 20.07.2026, 10:36
- 4,920
Кадр стал мемом.
Сборная Испании победила на чемпионате мира, в финале обыграв Аргентину со счетом 1:0 и завоевала свою вторую золотую звезду после триумфа 2010 года.
Президент США Дональд Трамп оказался в центре онлайн-дискуссий после финала: он, судя по всему, отказался покидать сцену после того, как вручил испанцам Кубок мира.
Это заставило президента FIFA Джанни Инфантино подбежать к Трампу и настойчиво попытаться отвести его от команды. Кадр облетел соцсети и стал настоящим мемом.