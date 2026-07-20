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Трамп влез на групповое фото сборной Испании

13
  • 20.07.2026, 10:36
  • 4,920
Трамп влез на групповое фото сборной Испании
Фото: Getty Images

Кадр стал мемом.

Сборная Испании победила на чемпионате мира, в финале обыграв Аргентину со счетом 1:0 и завоевала свою вторую золотую звезду после триумфа 2010 года.

Президент США Дональд Трамп оказался в центре онлайн-дискуссий после финала: он, судя по всему, отказался покидать сцену после того, как вручил испанцам Кубок мира.

Это заставило президента FIFA Джанни Инфантино подбежать к Трампу и настойчиво попытаться отвести его от команды. Кадр облетел соцсети и стал настоящим мемом.

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