ВСУ ударили по важному военному заводу под Москвой 4 20.07.2026, 10:52

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Его охватил пожар.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) горит в микрорайне Климовск в Подольске под Москвой после удара Вооруженных сил Украины, установил OSINT-аналитик ASTRA по двум кадрам, сделанным из разных точек.

Первый — снят с улицы Индустриальной, второй — с территории склада Wildberries «Коледино». Обе локации находятся в Подольске, как и атакованное предприятие ВПК.

АО «ЦНИИточмаш» — предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации «Ростех». Находится в подмосковном Подольске. Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Наиболее известные из них — боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат АС «Вал», а также бесшумная снайперская винтовка ВСС «Винторез» и самозарядный пистолет СР-1 «Гюрза» (самозарядный пистолет Сердюкова, СПС), используемые подразделениями специального назначения.

Из-за поддержки российского ВПК АО «ЦНИИточмаш» находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.

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