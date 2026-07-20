ВСУ ударили по важному военному заводу под Москвой

ВСУ ударили по важному военному заводу под Москвой4
- 20.07.2026, 10:52
- 3,160
Его охватил пожар.
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) горит в микрорайне Климовск в Подольске под Москвой после удара Вооруженных сил Украины, установил OSINT-аналитик ASTRA по двум кадрам, сделанным из разных точек.
Первый — снят с улицы Индустриальной, второй — с территории склада Wildberries «Коледино». Обе локации находятся в Подольске, как и атакованное предприятие ВПК.
АО «ЦНИИточмаш» — предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации «Ростех». Находится в подмосковном Подольске. Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Наиболее известные из них — боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат АС «Вал», а также бесшумная снайперская винтовка ВСС «Винторез» и самозарядный пистолет СР-1 «Гюрза» (самозарядный пистолет Сердюкова, СПС), используемые подразделениями специального назначения.
Из-за поддержки российского ВПК АО «ЦНИИточмаш» находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.