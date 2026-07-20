Индийский спортсмен установил рекорд по числу отжиманий за час 1 20.07.2026, 11:02

Предварительно он надел рюкзак весом 27 кг.

41-летний Роташ Чаудхари отжимался, предварительно надев рюкзак весом 27 кг. Имя индийца внесли в Книгу рекордов Гиннесса, пишет «Нож».

За час Роташ сделал 847 отжиманий. Достижение было зафиксировано на стадионе имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели. Спортсмен побил рекорд, ранее установленный сирийцем по имени Сами Джомах Хассан.

У Чаудхари непростая судьба. Мужчина всегда любил спортивные тренировки, но был надолго лишён возможности ходить в зал: после серьёзной аварии он на протяжении двух лет был прикован к постели.

Роташ решил не унывать и, проходя реабилитацию, заново открыл для себя спорт. По его собственному признанию, он испытал большую радость, когда снова смог работать над своей физической формой.

«Рекорды нужны не только для того, чтобы их бить, — они должны напоминать нам, что человеческий потенциал безграничен, — уверен Роташ Чаудхари. — Если вы верите в себя и не сдаётесь, то можете достичь невозможного».

Теперь Чаудхари готовится к новым рекордам. Он каждый день ходит на тренировки и старается быть примером для нового поколения индийцев.

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