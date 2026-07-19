Сотрудники Wildberries рассказали, что их не выпускали с горящего склада 1 19.07.2026, 19:29

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иллюстративное фото

Компания это отрицает.

Руководство склада в Электростали не выпускало сотрудников из горящего здания, пишут очевидцы и их близкие в телеграм-канале «Вайлдберриз. Правда сотрудников». На публикацию обратили внимание журнал «Пост-» и издание «Важные истории», пишет «Медуза».

Анонимный читатель канала рассказал, что менеджеры якобы пытались не допустить, чтобы работники «утащили за собой товар» во время пожара — поэтому сотрудникам пришлось самим открывать автоматические складские ворота, чтобы «всего-навсего сбежать».

«Пост-» связался с Софией, сестрой одного из пострадавших в результате удара в Электростали, и она подтвердила: когда началась атака, «какая-то старшая» удерживала ее брата и других сотрудников на складе, требуя «успокоиться и не паниковать». В итоге, рассказала София, работники вскрыли грузовую дверь и «оттуда прыгали».

Сама София работает на том же складе, но во время пожара ее не было на смене. Незадолго до беседы с «Пост-» она безуспешно пыталась дозвониться до коллег. Как уточняет издание, во время пожара сотрудники не успели забрать из камер хранения ни телефоны, ни документы, ни другие вещи и поэтому остались без связи.

«Знаю, что во время эвакуации старшие решили действовать по протоколу или что там у них в голове, — пишет еще один читатель канала «Вайлдберриз. Правда сотрудников». — Они собирали на 10-м блоке сотрудников и отправляли сдавать ТСД [сканеры штрихкодов]. Вместо того, чтобы предпринять меры быстрой эвакуации».

Читатель добавляет, что бригада скорой помощи припарковала машину у КПП, не решаясь заехать на территорию, поэтому раненых вывозили «местные бомбилы».

В том же канале есть пост очевидца, выжившего при пожаре на складе. Он говорит, что в одном из блоков «старший» объявил сотрудникам, что пожарный откроет ворота, — и спешно покинул здание. Началась паника, люди пытались открыть ворота сами. Дождались ли они пожарного или освободились своими силами, автор поста не уточняет.

В другом блоке охрана досматривала эвакуирующихся сотрудников. «Пожарная сигнализация не сразу сработала, — вспоминает очевидец. — Она включилась, когда был уже большой клуб дыма и бушевал пожар. Люди даже не знали об эвакуации».

Журнал «Пост-», в свою очередь, пишет, что сирена в Электростали «вообще не сработала».

По информации «Пост-», сотрудников Wildberries пытались готовить к атаке беспилотников — особенно после того, как ВСУ атаковали Электросталь в ночь на 16 июня. На складе регулярно проводили учебную тревогу, технику безопасности «каждый день повторяли как мантру», на стенд повесили памятку. Но во время настоящих ударов все блоки эвакуировали по-разному — «в зависимости от реакции старшего по складу».

Куда меньше свидетельств со склада в Котовске Тамбовской области, который тоже попал под удар украинских беспилотников. Однако и там, как пишет «Пост-» со ссылкой на сотрудницу компании, не было безопасной эвакуации — и вообще организованной эвакуации как таковой.

Собеседница журнала рассказывает, что руководство не выпускало сотрудников, пока те не завершат задачи, и только когда раздался «сильный бабах», люди побежали, не дожидаясь инструкций начальства; некоторым пришлось бежать с территории через лес. Правил безопасности во время воздушной атаки работникам склада в Котовске, со слов этой сотрудницы, никто не разъяснял.

Wildberries отрицает какие бы то ни было нарушения во время эвакуации с обоих складов. Пресс-служба компании заявила в своем телеграм-канале, что все аварийные выходы на обоих предприятиях открыли немедленно после начала атаки, аварийная автоматика сработала «штатно и своевременно», а сотрудники покинули склады «в соответствии с планом эвакуации».

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