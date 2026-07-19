The Telegraph: Европа нашла «волшебную палочку» против российских дронов 19.07.2026, 18:47

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Итоги испытаний на секретном полигоне в Швеции.

Компания Nordic Air Defence (NAD) провела закрытые испытания нового недорогого перехватчика беспилотников Kreuger, который, по замыслу разработчиков, должен помочь странам Европы более эффективно противодействовать массированным атакам российских дронов, пишет The Telegraph.

Журналисты побывали на демонстрации системы на секретном полигоне в сельской местности Швеции.

Kreuger представляет собой компактный беспилотник-перехватчик стоимостью около 11 тысяч долларов. Его создатели подчеркивают, что главным преимуществом системы является низкая себестоимость, ведь сегодня страны НАТО нередко вынуждены уничтожать дешевые российские дроны ракетами истребителей, стоимость которых достигает около одного миллиона долларов.

Во время презентации инженер компании Доминик Сурано описал новую разработку так: «По сути, это летающий мобильный телефон с боевой частью». По его словам, система использует технологии искусственного интеллекта для поиска цели, сближения с ней и подрыва боевой части.

Как говорится в публикации, во время демонстрационного полёта Kreuger сначала пролетел мимо беспилотника-мишени, однако быстро скорректировал курс, вернулся и успешно взорвал учебный заряд в пределах необходимого радиуса.

The Telegraph отмечает, что проблема борьбы с дешёвыми ударными беспилотниками становится всё более острой для стран НАТО. Автор напоминает о случае, когда около двадцати российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши, после чего союзникам пришлось поднимать истребители для их перехвата. Подобные вызовы возникают и при защите аэропортов и промышленных объектов, которые могут становиться целями разведывательных беспилотников.

Директор по стратегии NAD, бывший министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём, убежден, что компании удалось решить ключевую проблему современной противовоздушной обороны. По его словам, компания хотела бы в первую очередь передать перехватчики украинским военным, а впоследствии предложить их другим европейским странам.

В то же время, отмечает издание, NAD – не единственная компания, которая работает над недорогими средствами борьбы с дронами. Немецкие Heckler & Koch и Rheinmetall также разрабатывают собственные системы перехвата с использованием искусственного интеллекта. Однако эксперты обращают внимание на то, что правительства пока осторожно относятся к молодым технологическим компаниям, отдавая предпочтение традиционным оборонным производителям.

Впрочем, эксперт Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке считает, что недорогие системы противодействия беспилотникам станут критически важными в будущем.

«Самый важный вызов в целом – это способность их перехватить, но стоимость также важна. Если представить себе ситуацию, подобную той, что сложилась в Украине, где к вам направляются тысячи [дронов], вы рискуете обанкротиться, защищаясь», – говорит Франке.

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