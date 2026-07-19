Квартиру на окраине Минска сдают за 1800 рублей 3 19.07.2026, 19:20

1,420

Откуда такие цены?

В Threads разместили объявление о сдаче в аренду квартиры-студии в Минске. Цена — 1800 рублей в месяц. Этот пост вызвал весьма активное обсуждение в соцсети, пишет «Зеркало».

«Минск. Сдам квартиру на долгосрок — от года, можно даже на два года с фиксированной суммой оплаты. «Маяк Минска». Станция метро Восточная (Восток. — Прим. ред.) в 6 минутах ходьбы. Квартира будет готова к сдаче с августа. Квартира-студия.

Кухня-гостиная, гардеробная, санузел, 45 кв. м», — указано в объявлении.

Также автор отметила, что собственник ищет «некурящую девушку со стабильным доходом и строго без животных и детей». Стоимость указали в 1800 рублей в месяц. К этой сумме нужно добавить траты на жилищно-коммунальные услуги и домашний интернет.

«Квартира делалась не под сдачу, а для себя, поэтому очень щепетильно подходим к поиску новых жильцов», — также указали в объявлении.

Это предложение вызвало весьма активное обсуждение в Threads. Вот некоторые из комментариев:

«Искал точно такую квартиру за такие же деньги, но на станции метро ВОСТОК! Опять не повезло».

«Квартира красивая… Что-то недорого совсем. И не жалко вам за эти копейки сдавать?»

«Я понимаю, что цены на аренду формируются с учетом конских цен на квартиры. Но 1800 рублей — как?»

«Как продвинуть квартиру в Threads? Придумать станцию метро и спихнуть на т9».

Один из комментаторов написал: «Эту сумму девушка не потянет, как минимум семейная пара в ИТ». На что автор поста ответила: «У меня как-то получается. Многие девушки зарабатывают больше мужчин, пол здесь не важен. Если вы зайдете на «Реалт» и посмотрите, какие цены и квартиры сдаются в этом районе, поймете, что это лучшая цена-качество».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com