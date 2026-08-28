Разыскиваемый в Украине чиновник-коррупционер нашелся в Беларуси 9 28.08.2026, 19:54

10,926

Фото: БЕЛТА

Лукашенковский режим нашел для него «теплую должность».

Одним из бизнесменов, пришедших на «тимбилдинг» во Дворец независимости, стал Роман Веприцкий — бывший топ-менеджер Украинской железной дороги, которого объявили в розыск по коррупционным статьям. С сентября 2022 года на родине он официально числится пропавшим без вести. «Зеркало» выяснило, что бывший чиновник живет в Беларуси: руководит заводом, связан с провластным фондом и уже успел пообщаться с премьер-министром на недавней встрече во дворце.

Фото: Facebook/unian.ua

Головокружительная карьера и обвинения в «схемах»

«В отличие от большинства украинских политиков и бизнесменов, Роман Сергеевич имеет не одно, а сразу пять высших образований», — писал о Веприцком анонимный автор. Видимо, в некоторых вузах он учился параллельно — в итоге стал дипломированным госуправленцем, менеджером, землеустроителем, железнодорожником и доктором юридических наук в одном лице. С 2009 года он работал на государственных должностях в Днепропетровской и Харьковской областях, в 2015-м стал депутатом областной рады.

В 2017 году Веприцкий перешел в региональное подразделение Украинской железной дороги, вскоре возглавил местный филиал. Уже в феврале 2020 года вырос до директора по инфраструктуре в материнской компании, еще через пару месяцев стал членом правления. Издание «Стопкор» называло это решение «одним из самых странных за последние недели», а управленца — «одним из главных авторов теневых схем в железнодорожной сфере».

Фото: aspi.com.ua

Взлет закончился через месяц: Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у управленца дома и на рабочем месте. Государственные аудиторы нашли в его деятельности финансовые нарушения примерно на 100 миллионов гривен (около 3,8 миллиона долларов на тот момент). Его сперва отстранили от должности, а после уволили.

Сам Веприцкий называл решение предвзятым и утверждал, что действовал по закону. В своей отставке он видел реакцию влиятельных групп на его публичность и попытки бороться с коррупционными схемами внутри компании.

Чем закончилась та история, неясно, украинские СМИ больше о ней не писали, сам менеджер ушел из публичного поля. Однако два года спустя Национальная полиция объявила Веприцкого в розыск.

В его карточке на сайте ведомства указано, что его разыскивают по таким статьям:

ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или группой лиц);

ч. 2 ст. 366 УК Украины (Служебный подлог, который повлек за собой тяжелые последствия).

Веприцкого хотели заключить под стражу, но не смогли найти. В итоге признали пропавшим с сентября 2022 года — в этом статусе он остается и сейчас.

Новая жизнь в Беларуси

Все вышеперечисленные события не помешали Роману Веприцкому найти работу в Беларуси в 2024 году. Он стал директором завода «Изомат-комплект», который производит крепежные элементы. Сам завод находится в Ивацевичах в Брестской области, а склад и офис — в Минске.

Фото: izk.by

Фото на сайте и в соцсетях предприятия показывают: заводом управляет не просто однофамилец, а тот же человек, которого разыскивают в Украине. Сервис Amazon Recognition оценивает вероятность совпадения в 99,9%.

Веприцкий также связан с провластным Белорусским фондом мира. Его можно видеть на мероприятиях организации, в публикациях его представляют советником председателя правления — то есть Максима Мисько. При этом на сайте фонда не упоминается такая должность.

Фото: church.by

Недавно Веприцкий приезжал в минский Дворец независимости на встречу предпринимателей с премьер-министром Александром Турчиным. Судя по фотоотчету, он успел обратиться к чиновнику с вопросом (а возможно — с предложением).

Фото: БЕЛТА

Любопытно, что бывший чиновник привез с собой в Беларусь не только интерес к бизнесу и общественной деятельности, но и хобби. На странице Веприцкого в «Википедии» кто-то составил длинный список его наград и достижений — например, медаль «Лидеры XXI века», орден «Патриот Украины», первая действующая копия киевского вокзала.

В этом же списке — самая большая в Украине коллекция фигурок слонов. До отъезда их было 3700, депутат даже включал их в свои ежегодные декларации. В Беларуси Веприцкий вступил в объединение коллекционеров, а этим летом получил для своей коллекции специальный сертификат. Кстати, она подросла: фигурок уже больше четырех тысяч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com