Си Цзиньпин снял с должности ближайшего военного советника 2 28.08.2026, 20:34

2,576

По слухам, его связывали с неудавшимся переворотом.

В пятницу Китай снял с должностей в Центральной военной комиссии (ЦВК) генералов Чжан Юся и Лю Чжэньли, сообщило Reuters. Чжан занимал пост зампредседателя ЦВК, считался вторым человеком в военном руководстве после председателя КНР Си Цзиньпина и был его ближайшим военным соратником. Расследование в отношении генералов было начато в январе по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Лидер Китая в последние несколько лет развернул антикоррупционную кампанию в армии. В ее рамках были отстранены и попали под расследование бывшие министры обороны Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу.

Кадровые перестановки произошли после слухов о возможной попытке военного переворота в Китае. 18 января, как пишет The Moscow Times, Чжан якобы направил роту военнослужащих к гостинице «Инси» на западе Пекина, где они должны были арестовать Си Цзиньпина.

Военнослужащие Центрального бюро охраны китайского лидера устроили засаду на военных Чжана. В результате этого боя якобы погибли девять охранников и десятки военнослужащих.

Чжан участвовал в китайско-вьетнамской войне 1979 года. Его отец, генерал Чжан Цзунсюнь, был соратником отца председателя КНР Си Чжунсюня. Как писал РБК, Чжан и Си относятся к «принцам» — потомкам высокопоставленных партийных деятелей. В 2012 году Чжан возглавил Главное управление вооружений НОАК, которое отвечает за закупки и разработку вооружений. В 2017 году он стал зампредседателя ЦВК, а в 2022 году был переизбран на этот пост, хотя должен был уйти на пенсию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com