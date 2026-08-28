Киты удивили физиков 5 28.08.2026, 20:53

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Эти млекопитающие бросают вызов теории Эйнштейна.

Американские океанологи из Стэнфордского университета объяснили аномальный физический эффект, при котором звуковые сигналы синих китов регистрировались гидрофонами быстрее официальной скорости звука в воде. Физики доказали, что кажущееся нарушение специальной теории относительности Альберта Эйнштейна является масштабной акустической иллюзией, которую создает геометрия океанского дна и специфика распространения низкочастотных волн. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на [IFLScience].

Исследователи проанализировали записи глубоководных микрофонов, установленных на подводном склоне в заливе Монтерей. Датчики зафиксировали серию мощных вокализаций синих китов, которые перемещались между приемниками со скоростью, превышающей 1 500 метров в секунду.

Такие показатели теоретически невозможны для звуковой волны в водной среде. Этот факт заставил ученых детально смоделировать траекторию движения импульсов.

Выяснилось, что гидрофоны улавливали не прямую волну, а сложную суперпозицию звуков. Песня кита отражалась от крутого скалистого дна каньона под определенным углом, из-за чего фронт волны деформировался.

В результате отраженный эхо-сигнал достигал второго датчика практически одновременно с первым. Это создавало у регистрирующей аппаратуры ложное математическое впечатление, что источник звука двигался со сверхзвуковой скоростью.

Физический феномен оказался аналогом известной оптической иллюзии со сверхсветовым движением лазерного зайчика по стене. Сам кит при этом плыл со своей стандартной скоростью, а звуковые колебания распространялись в строгом соответствии с уравнениями Эйнштейна. Новые расчеты помогут ученым точнее определять реальные координаты и маршруты миграции морских млекопитающих по записям с глубоководных акустических станций.

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