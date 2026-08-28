В РФ крупным предприятиям приказали готовиться к мобилизации 6 28.08.2026, 20:51

8,426

Компании составляют списки сотрудников с бронью.

В России идёт активная подготовка к новой волне мобилизации, которая, по имеющимся данным, может начаться уже осенью. Крупным предприятиям поручили составить списки сотрудников, забронированных от призыва. Об этом 28 августа сообщил влиятельный российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ.

По данным издания, на крупных предприятиях уже приступили к формированию таких списков для передачи в военные комиссариаты. В качестве примера ресурс опубликовал документ, составленный металлургическим гигантом «ЕВРАЗ», принадлежащим олигарху Роману Абрамовичу.

Как отмечает «ВЧК-ОГПУ», в список забронированных не попали молодые сотрудники в возрасте 23–25 лет. Всех остальных работников обязали письменно подтвердить своё согласие с предоставленной им бронью от мобилизации. Подготовленный документ, по имеющейся информации, будет направлен в военный комиссариат Нижнего Тагила — города, где расположено предприятие.

При этом на официальном уровне российские власти продолжают опровергать слухи о готовящемся новом этапе мобилизации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично назвали подобные сообщения «информационной уткой» и «пургой».

Cудя по всему, подготовительная работа продолжается. По оценкам экспертов, новая волна мобилизации может стартовать в конце сентября — начале октября, сразу после парламентских выборов в России. Многие россияне, не дожидаясь развития событий, уже предпочли покинуть страну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com