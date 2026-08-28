В РФ крупным предприятиям приказали готовиться к мобилизации

В РФ крупным предприятиям приказали готовиться к мобилизации6
- 28.08.2026, 20:51
- 8,426
Компании составляют списки сотрудников с бронью.
В России идёт активная подготовка к новой волне мобилизации, которая, по имеющимся данным, может начаться уже осенью. Крупным предприятиям поручили составить списки сотрудников, забронированных от призыва. Об этом 28 августа сообщил влиятельный российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ.
По данным издания, на крупных предприятиях уже приступили к формированию таких списков для передачи в военные комиссариаты. В качестве примера ресурс опубликовал документ, составленный металлургическим гигантом «ЕВРАЗ», принадлежащим олигарху Роману Абрамовичу.
Как отмечает «ВЧК-ОГПУ», в список забронированных не попали молодые сотрудники в возрасте 23–25 лет. Всех остальных работников обязали письменно подтвердить своё согласие с предоставленной им бронью от мобилизации. Подготовленный документ, по имеющейся информации, будет направлен в военный комиссариат Нижнего Тагила — города, где расположено предприятие.
При этом на официальном уровне российские власти продолжают опровергать слухи о готовящемся новом этапе мобилизации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично назвали подобные сообщения «информационной уткой» и «пургой».
Cудя по всему, подготовительная работа продолжается. По оценкам экспертов, новая волна мобилизации может стартовать в конце сентября — начале октября, сразу после парламентских выборов в России. Многие россияне, не дожидаясь развития событий, уже предпочли покинуть страну.