Греческие F-16 перехватили турецкий беспилотник 1 28.08.2026, 20:15

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Дрон нарушил воздушное пространство страны.

Утром в пятницу, 28 августа, турецкий беспилотник вторгся в воздушное пространство Греции, пролетев над Эгейским морем в районе между островами Самотраки и Лемнос. Перехватить нарушителя пришлось греческим истребителям F-16, сообщает издание Kathimerini.

Наиболее опасным этот эпизод сделало то, что дрон оказался вблизи взлётно-посадочной полосы аэропорта Александруполиса в момент, когда с неё как раз пытался подняться в воздух пассажирский самолёт. Инцидент удалось разрешить благодаря слаженной работе Службы гражданской авиации и пилотов истребителей — им удалось отвести беспилотник в сторону, не поставив под угрозу безопасность гражданского рейса.

Тем не менее диспетчеры перестраховались: экипажу пассажирского борта дали указание скорректировать траекторию и продолжать полёт на пониженной высоте, пока самолёт не покинет опасную зону. После этого рейс продолжился в обычном режиме и благополучно завершился посадкой в афинском аэропорту Элефтериос Венизелос.

Греческая партия ПАСОК уже отреагировала на произошедшее официальным заявлением, назвав случившееся «весьма серьёзным инцидентом». По мнению партии, нарушение полётной информационной зоны беспилотником буквально в нескольких шагах от городского аэропорта наглядно показывает, что провокации со стороны Турции в отношении Греции продолжают нарастать.

Этот эпизод — не первый в длинной истории напряжённых отношений двух стран. Споры о суверенитете над Эгейским морем и воздушным пространством над ним между Афинами и Анкарой тянутся как минимум с 1970-х годов. Помимо морских границ, страны также не могут договориться о правах на разведку энергоресурсов в отдельных районах моря, а ещё один источник трений — вопрос континентального шельфа и статуса греческих островов, расположенных в непосредственной близости от турецкого побережья.

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