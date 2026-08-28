Зеленский: Мы получили от США информацию о встречах в Москве

Зеленский: Мы получили от США информацию о встречах в Москве1
- 28.08.2026, 19:42
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Украинский президент поблагодарил Вашингтон за «необходимую тональность».
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 28 августа заявил, что Украина получила от американской стороны информацию о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни.
Об этом он сказал во время своего вечернего обращения.
Президент Украины поблагодарил американскую сторону за необходимую «тональность разговора с Россией».
«Сегодня мы получили информацию от американской стороны о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни. Там прошел ряд встреч. И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимую тональность разговора с Россией», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина ценит «согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что нужно сделать».
«Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло», — добавил он.
Более подробной информации о том, о каких именно встречах идет речь, президент не предоставил.
В то же время стоит отметить, что на днях директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву. Американский президент Дональд Трамп после этого выразил надежду, что из визита американского директора ЦРУ в Москву «возможно, что-то получится».