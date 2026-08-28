Зеленский: Мы получили от США информацию о встречах в Москве 1 28.08.2026, 19:42

4,370

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Украинский президент поблагодарил Вашингтон за «необходимую тональность».

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 28 августа заявил, что Украина получила от американской стороны информацию о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни.

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения.

Президент Украины поблагодарил американскую сторону за необходимую «тональность разговора с Россией».

«Сегодня мы получили информацию от американской стороны о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни. Там прошел ряд встреч. И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимую тональность разговора с Россией», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит «согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что нужно сделать».

«Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло», — добавил он.

Более подробной информации о том, о каких именно встречах идет речь, президент не предоставил.

В то же время стоит отметить, что на днях директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву. Американский президент Дональд Трамп после этого выразил надежду, что из визита американского директора ЦРУ в Москву «возможно, что-то получится».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com