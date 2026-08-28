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Зеленский: Мы получили от США информацию о встречах в Москве

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  • 28.08.2026, 19:42
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Зеленский: Мы получили от США информацию о встречах в Москве
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Украинский президент поблагодарил Вашингтон за «необходимую тональность».

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 28 августа заявил, что Украина получила от американской стороны информацию о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни.

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения.

Президент Украины поблагодарил американскую сторону за необходимую «тональность разговора с Россией».

«Сегодня мы получили информацию от американской стороны о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни. Там прошел ряд встреч. И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимую тональность разговора с Россией», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит «согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что нужно сделать».

«Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло», — добавил он.

Более подробной информации о том, о каких именно встречах идет речь, президент не предоставил.

В то же время стоит отметить, что на днях директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву. Американский президент Дональд Трамп после этого выразил надежду, что из визита американского директора ЦРУ в Москву «возможно, что-то получится».

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