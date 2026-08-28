Девушка, подложившая бомбу под машину подполковника ВКС в Петербурге, смогла покинуть Россию 26 28.08.2026, 17:21

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Появились новые подробности дерзкой операции.

Бомбу под автомобиль погибшего в Петербурге подполковника 6-й Ленинградской армии ВКС России установила 24‑летняя девушка, которая 27 августа улетела через Турцию в Молдову, пишет «Фонтанка».

По версии издания, с 24‑летней россиянкой несколько месяцев назад в мессенджере связались неизвестные. С девушкой якобы вели разговоры о войне и политике, после чего предложили заложить самодельное взрывное устройство под определенный автомобиль, а после выполнения — уехать из России в Украину.

Издание отмечает, что девушка сама родом не из Петербурга.

Она заложила взрывное устройство вечером 26 августа под днище автомобиля и сразу после этого отправилась в аэропорт Пулково, откуда вылетела в 5 утра 27 августа в Турцию.

Как пишет издание, российские силовики установили личность девушки и связались с турецкими коллегами, чтобы ее задержали в Турции, но к тому времени она уже улетела в Кишинев.

Как сообщал сайт Charter97.org, 27 августа, в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб подполковник 6-й Ленинградской армии ВКС России. Личность военного пока не раскрывается, однако известно, что данное воинское соединение принимает непосредственное участие в войне против Украины.

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