Лавров пожаловался Ватикану на Украину, но все пошло не по плану 4 28.08.2026, 12:04

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Глава МИД России соврал.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров соврал главе дипломатии Ватикана Полу Ричарду Галлахеру, что в Украине нарушают права человека, в том числе религиозные.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Я поинтересовался у представителя Ватикана, насколько они воспринимают эти же права человека, в частности религиозные права. И он сказал, что это нехорошо», - заявил Лавров, однако никаких доказательств своим словам не предоставил.

Более того, российский дипломат добавил, что попросил Галлахера во время последующих контактов с Украиной «передать сигнал» Киеву.

На этом фоне Лавров напомнил, что недавно глава дипломатии Ватикана посетил украинскую столицу.

Несмотря на это, Галлахер якобы не передавал украинской стороне никаких жалоб или сигналов от Москвы, поскольку, по его словам, ему не хватило времени.

«И я спросил, поднимали ли они эти темы, ведь Ватикан следит за всеми перипетиями в мировой религиозной среде, во всех мировых религиях. И они не могли не знать, что происходит... Он признался, что ему не хватило времени», - заявил Лавров.

Что известно о позиции главы дипломатии Ватикана по Украине

Пол Ричард Галлахер никогда не выступал публично с прямой критикой Украины вроде заявлений о том, что украинские власти системно нарушают права человека или преследуют верующих.

Напротив, в его публичных заявлениях относительно Украины в основном речь шла о поддержке мира, гуманитарной помощи и необходимости прекращения войны. Например, в феврале 2025 года Галлахер призвал прекратить войну в Украине и отмечал важность диалога и гуманитарных мероприятий.

В сентябре 2025 года во время Генассамблеи ООН он назвал войну в Украине одним из наиболее болезненных кризисов и заявил о необходимости ее прекращения. При этом Галлахер говорил о защите гражданского населения и соблюдении международного гуманитарного права, но не винил Украину в нарушении прав человека.

Интересно, что в июле 2026 года Галлахер сам посетил Украину, в частности, Киев и Бердичев. Vatican News описывал его поездку как миссию, во время которой он говорил о страданиях украинцев и необходимости установления мира.

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