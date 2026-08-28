В Беларуси скоро появится электронный европротокол

В Беларуси скоро появится электронный европротокол1
- 28.08.2026, 12:05
- 2,260
Оформить его можно будет непосредственно в смартфоне.
В Беларуси планируют запустить мобильный сервис для оформления электронных европротоколов. Ориентировочно он заработает в октябре—ноябре, рассказал в эфире ОНТ генеральный директор «Белгосстраха» Сергей Якубицкий.
После запуска приложения водителям при небольших ДТП больше не придется заполнять бумажный бланк и вручную рисовать схему аварии.
Оформить европротокол можно будет непосредственно в смартфоне: сервис проведет пользователя по всем этапам с помощью пошаговых инструкций.
Ожидается, что электронный формат не только упростит оформление ДТП, но и позволит сократить количество ошибок, которые водители допускают при заполнении бумажных документов.
Разработкой приложения занимаются «Белгосстрах» и «Промтрансинвест». Координировать работу системы будет Белорусское бюро по транспортному страхованию.