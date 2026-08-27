СМИ: Взорван подполковник 6-й Ленинградской армии ВКС России 27.08.2026, 17:59

Это подразделение участвует в боевых действиях против Украины с первых дней войны.

В четверг, 27 августа, в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб подполковник 6-й Ленинградской армии ВКС России. Личность военного пока не раскрывается, однако известно, что данное воинское соединение принимает непосредственное участие в войне против Украины. О произошедшем сообщил ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ.

Инцидент произошёл в микрорайоне Славянка — районе, изначально построенном для расселения военнослужащих.

По данным издания, подполковник вместе с супругой сел в автомобиль, и в момент начала движения раздался взрыв — взрывное устройство было заложено под днищем машины в районе водительского сиденья. После детонации автомобиль по инерции проехал ещё около 20 метров.

В результате взрыва военный погиб на месте, а его супруга получила ранения ног. По имеющейся информации, женщину госпитализировали в состоянии шока.

Российские власти и подконтрольные им СМИ пока не раскрывают ни личность, ни должность погибшего военнослужащего.

Напомним, 6-я армия ВКС России участвует в боевых действиях против Украины с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году. Это оперативное объединение отвечает за авиационное прикрытие и противовоздушную оборону северо-западного региона России. Именно самолёты этого соединения регулярно наносят удары по украинским городам управляемыми и корректируемыми авиабомбами (КАБ и ФАБ), а также обеспечивают прикрытие воздушного пространства.

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