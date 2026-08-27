Минчанке на «Комаровке» продали орехи с «сюрпризом»3
- 27.08.2026, 18:24
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Половину пришлось выбросить.
Минчанка irinayanovskaya рассказала в Threads о том, какой «сюрприз» ожидал ее в пакете с орехами, купленными на столичном рынке.
«Купила на днях на «Комаровке» кешью, — пишет она. — Сегодня решила поесть, а там просто клоака из червей и их яиц. Пришлось половину выбросить.
Проверила другие орешки-семечки, которые были куплены тогда же, история повторилась, кунжут сразу весь пошел в мусорное ведро вместе с подсолнечными семечками!
Уважаемые продавцы «Комаровки»! Доколе вы будете так издеваться над покупателями? И вопрос также к санстанции: может, стоит проверить торговцев сухофруктами?»
Другие пользователи соцсети поделились своим мнением о качестве товаров, которые продаются на Комаровском рынке. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Обмануть на «Комаровке» — всегда было любимым делом, потому в Минск не люблю рынки вообще никакие.
— Надо было им отнести и вернуть деньги.
— Хранится товар, где придется, в гаражах, сараях, в мешках.
— Не в обиду вам будет сказано, но пока будет покупатель на Комаровке, будет такое продолжаться. Сколько существует тредс, столько люди хают Комаровку и всё равно продолжают там покупать.
— Берите чеки и в санэпидемстанцию.