Число миллиардеров в мире достигло рекордных 3,8 тысячи человек 13 27.08.2026, 18:47

2,040

Первое место с большим отрывом заняли США.

В 2025 году количество миллиардеров в мире увеличилось на 8,2% и достигло рекордных 3 795 человек. Об этом сообщается в исследовании Billionaire Census компании Altrata.

Первое место с большим отрывом заняли США, где проживает почти треть всех миллиардеров мира — 1 265 человек. Их число выросло в 2024-м на 11,5%. На втором месте оказался Китай с 363 миллиардерами (+13,1%), а на третьем — Германия с 221 представителем в списке (+20,1%). ФРГ также показала наибольший рост среди топ-15 стран. Четвертое место заняла Россия со 151 миллиардером. На пятом месте расположилась Индия со 132 миллиардерами (+3,9%).

Общее состояние миллиардеров выросло на 12,8% — до рекордных $15,1 трлн. На долю 29 самых богатых людей планеты приходится 27% общего состояния миллиардеров — против 7% в 2017 году. Одним из главных факторов роста в этом году аналитики назвали бум инвестиций в искусственный интеллект.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com