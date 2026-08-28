Кремль провел испытания достающей до США ядерной ракеты 6 28.08.2026, 18:44

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Пуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ракетные войска стратегического назначения ВС РФ в пятницу провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило российское Минобороны.

Пуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области с целью «подтверждения технических и летных характеристик» ракеты, цитирует РБК заявление ведомства. Одновременно РВСН отработали передислокацию стартовой батареи подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) в удаленный район с подготовкой и проведением пуска.

По заявлению Минобороны, учения прошли успешно: боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Испытанную ракету в ведомстве не назвали, сообщив лишь, что она была «твердотопливной».

К этому классу относятся ракеты «Тополь» и «Ярс» дальностью 10,5 тысячи км, позволяющей им достигать территории США. Первые имеют одну боеголовку мощностью 800 килотонн, а вторые — четыре боеголовки по 250 килотонн, пишет The Moscow Times.

По данным SIPRI, всего на вооружении у России — 271 ракета обоих классов (78 «Тополей» и 193 «Ярса»). Они составляют основу ракет наземного базирования, которых в российском арсенале — 321 (56% всех стратегических ядерных ракет).

Учебные пуски РВСН состоялись спустя три дня после того, как в Москве с неожиданным и неанонсированным визитом побывал глава ЦРУ США Джон Рэтклифф. По словам источников The Wall Street Journal, целью его поездки было предостеречь Владимира Путина от возможной эскалации с НАТО, в том числе агрессии против граничащих с Россией Эстонии, Латвии и Литвы.

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