Уши рассказывают о вашем здоровье больше, чем вы думаете 2 28.08.2026, 18:38

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Есть симптомы, которые не следует оставлять без внимания.

Большинство людей воспринимают уши исключительно как орган слуха. Однако их функции гораздо шире. Во внутреннем ухе находится вестибулярный аппарат, который отвечает за чувство равновесия, помогает человеку сохранять устойчивость, координировать движения и правильно ориентироваться в пространстве.

Об этом пишет «Курсор».

Внезапное ухудшение слуха и другие тревожные признаки

Если слух на одном ухе резко снизился, а окружающие звуки внезапно стали казаться глухими или приглушенными, не стоит сразу предполагать, что причиной стала обычная серная пробка. Подобные проявления могут указывать на внезапную нейросенсорную потерю слуха. В такой ситуации важно как можно скорее обратиться к врачу, поскольку своевременно начатая терапия повышает вероятность восстановления слуховой функции.

Еще один симптом, который не следует оставлять без внимания, это продолжительный шум или звон в ушах. Причины такого состояния могут быть разными. Среди них специалисты называют повреждение слухового аппарата, значительное повышение артериального давления, нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава, а также побочные эффекты некоторых медикаментов.

Как состояние сосудов связано со слухом

Внутреннее ухо особенно чувствительно к нарушениям кровоснабжения. Дело в том, что необходимые для его работы кислород и питательные вещества поступают через очень мелкие кровеносные сосуды. При атеросклерозе, диабете и других заболеваниях, способных повреждать сосудистую систему, нормальное функционирование слухового аппарата может нарушаться.

Иногда проблемы с кровообращением проявляются пульсирующим шумом в ухе, который совпадает по ритму с сердцебиением. Сам по себе такой признак еще не означает наличие заболевания сердца, однако при его регулярном появлении стоит проконсультироваться с врачом. Контроль артериального давления также играет важную роль в сохранении здоровья сосудов и слуха.

Почему возникает головокружение

При сильном головокружении многие в первую очередь связывают свое состояние с изменением давления. Но подобные ощущения нередко возникают из-за нарушений работы внутреннего уха. Человеку может казаться, что окружающее пространство вращается, при этом появляются тошнота, неустойчивость и выраженные проблемы с координацией.

Боль в ухе тоже не всегда свидетельствует о воспалительном процессе непосредственно в слуховом проходе. Источником неприятных ощущений могут оказаться стоматологические проблемы, воспаление миндалин или заболевания горла. В таких случаях боль способна отдавать в область уха, хотя само ухо остается здоровым.

Когда необходима срочная помощь

Особого внимания требуют выделения из слухового прохода и внезапное появление крови. Подобные симптомы нельзя игнорировать или пытаться устранить самостоятельно. Они могут быть связаны с инфекцией, повреждением барабанной перепонки или травмой и требуют осмотра отоларинголога.

Не стоит самостоятельно пытаться избавиться от зуда с помощью ватных палочек. Их использование способно повредить нежную кожу внутри слухового прохода, усилить раздражение и способствовать распространению инфекции.

При появлении необычных симптомов со стороны ушей лучше не откладывать обращение к специалисту. Своевременное обследование позволяет определить причину проблемы и начать лечение до того, как нарушение слуха или другие осложнения станут необратимыми.

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