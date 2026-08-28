Буданов раскрыл детали тайных переговоров с РФ 4 28.08.2026, 19:06

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КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: ТСН

Россияне думали, что в Украине происходит «госпереворот».

Россия год назад всерьёз считала, что война близится к концу, ошибочно интерпретировав мирные протесты в Украине как признак государственного переворота. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью на телемарафоне, сообщает «РБК-Украина».

По словам Буданова, ровно год назад, когда в Украине начались первые немногочисленные протестные акции, он как раз вёл очередной раунд переговоров с российской стороной. Разговор россияне начали с утверждения, что война фактически завершена и обсуждать больше нечего. Когда Буданов уточнил, что они имеют в виду, выяснилось: протесты в Украине они восприняли как государственный переворот, организованный при участии западных стран, и были уверены, что после этого страна кардинально изменится, а значит, можно будет обсуждать принципиально иные условия.

Вторым аргументом, который приводили россияне, стало утверждение, что за протестами якобы стоят западные агенты, а сам Буданов, по их мнению, просто не понимает, что происходит внутри страны. В ответ он посоветовал собеседникам не тратить ресурсы на людей, поставляющих им дезинформацию и ошибочные оценки, подчеркнув, что Россия так и не научилась понимать Украину.

Буданов заверил тогда российскую сторону, что ситуация вскоре стабилизируется и никаких кардинальных перемен не произойдёт — что впоследствии и подтвердилось. По его словам, позже россияне сами признали, что ошиблись в своих расчётах, но признались, что очень надеялись на такой шанс и восприняли момент протестов как реальную возможность для изменений.

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