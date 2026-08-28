Новые подробности уникальной операции: как был поражен российский Ту-95МС

Новые подробности уникальной операции: как был поражен российский Ту-95МС12
- 28.08.2026, 18:28
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СБУ атаковала самолет дальнобойными дронами MICH 2000.
В распоряжении войск страны-агрессора России находится примерно 37 самолетов Ту-95 версий МС и МСМ после того, как в ночь на пятницу, 28 августа, в городе Энгельс был поражен еще один такой самолет), сообщает Defense Express.
По данным украинской разведки, опубликованным несколько дней назад, в боеспособном состоянии у российских оккупантов находилось 38 бортов Ту-95. Таким образом, после ночного поражения бомбардировщика в Энгельсе у россиян осталось 37 бортов.
В то же время, по данным Defense Express, в составе Воздушно-космических сил РФ «на бумаге» числятся 47 самолетов-ракетоносцев Ту-95, из которых как минимум десять не способны выполнять боевые задачи.
Издание предполагает, что ночная атака СБУ на Энгельс еще больше ограничила возможности страны-агрессора и вполне могла сорвать планы оккупантов по нанесению очередного удара большой дальности по Украине.
Defense Express пишет, что спецподразделение СБУ Альфа могло поразить самолет Ту-95МС дальнобойными дронами MICH 2000, о чем свидетельствуют опубликованные в сети кадры. Этот дрон, внешне напоминающий шахед, способен преодолевать расстояние до 2000 км и нести боевую часть весом 60 кг.
В ночь на 28 июня в российском городе Энгельс Саратовской области РФ гремели взрывы, мониторинговые паблики сообщали о возможной атаке на авиабазу.
Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что подразделение Альфа СБУ поразило российский Ту-95МС. Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных повреждениях самолета.